В Екатеринбурге объявлены победители Всероссийского конкурса детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта»

2025-02-28 16:19
Финал Всероссийского конкурса детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта» прошел на площадках Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (УрФУ) и Свердловской детской железной дороги. В мероприятии приняли участие 269 школьников в возрасте от 9 до 18 лет (в том числе учащиеся лицеев РЖД и воспитанники детских железных дорог).

Президент России Владимир Путин направил приветствие финалистам конкурса.

«Искренне рад, что этот востребованный проект, предложенный участниками VI Железнодорожного съезда, состоялся, получил поддержку заинтересованных министерств и ведомств, регионов, авторитетных общественных организаций, стал хорошей возможностью для школьников разных возрастов – будущих ученых, конструкторов, технологов, машиностроителей – продемонстрировать свои знания и навыки в ключевых отраслях транспортного комплекса, представить компетентному жюри свежие, нестандартные решения. Важно, что всех участников объединяет смелость идей и замыслов, желание добиваться успеха, работать на благо своей страны, устремленность в будущее. Убежден, что конкурс пройдет на достойном уровне, будет содействовать повышению престижа инженерных профессий, а юные изобретатели обязательно откроют для себя новые горизонты, обретут верных друзей и единомышленников», – отметил в обращении глава государства.

Конкурс – совместный проект ОАО «РЖД», Министерства просвещения РФ и «Движения первых». Соревновательных направлений было 2: креативное и инженерное. Ребята пробовали себя в решении настоящих производственных задач, актуальных для транспортной отрасли.

В один из дней конкурса, 26 февраля, с финалистами встретились вице-премьер Правительства РФ Виталий Савельев, министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава РЖД Олег Белозёров. Ребята показали модели роботов-стюардов, которые могут обслуживать пассажиров поездов ВСМ – проверять билеты, переносить грузы, доставлять заказанные напитки. Среди других проектов – устройства для поддержания чистоты на путях, роботы для автоматизированных складов, система распознавания эмоций человека.

По итогам защиты проектов были выбраны победители конкурса. Лучшими в инженерном направлении стали проекты 18 команд. В треке «Бесшовный навигатор» первое место заняла команда «Виртуальные пути» из Костромской области, в треке «Безопасность железнодорожных перегонов» – команда Ufs Dynamics из Республики Башкортостан, в номинации «Детектор состояния человека» – команда data_312 из Свердловской области, в треке «Автоматизированный склад» – VADA74 из Челябинской области, в треке «Чистые пути» – команда «МЩС-750 «Тари» из Волгоградской области, в треке «Робот-стюард поезда ВСМ» – команда «ГеНИОКРы» из Самарской области. По решению жюри были также учреждены 2 специальные номинации – «Помощь другим» и «За слаженную работу команды». Победителями стали команды из Москвы и Кировской области.

В креативном направлении победили:

  • Виктория Батова из Вологодской области – за разработку нового маршрута туристического поезда;
  • Виктория Степаненкова из Республики Бурятия – за дизайн форменной одежды для машинистов и проводников;
  • Павел Фролов из Московской области – за концепцию новой инфраструктуры вокзалов;
  • Тимофей Бельц из Кемеровской области – за разработку нового формата досуга для пассажиров поездов.

В инженерном направлении команды-лидеры получат денежные призы: 1 млн рублей – за первое место, 500 тыс. рублей – за второе и 300 тыс. рублей – за третье. Участников сборных-победителей также наградят ноутбуками, планшетами или умными колонками. Призы в креативном направлении – «Путешествие мечты от ОАО «РЖД» номиналом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей и сертификаты на обучение.

