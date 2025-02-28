Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горные участки железной дороги в Кемеровской области обезопасили от схода лавин

2025-02-28 13:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для обеспечения безопасности движения поездов на участке Новокузнецк – Таштагол Западно-Сибирской магистрали в Кемеровской области железнодорожники провели противолавинные мероприятия.

В частности, на перегонах Алгаин – Калары, Осман – Мундыбаш и Малиновка – Осман в местах зарождения лавин срезан снег, скопившийся на горных склонах. Кроме того, работники магистрали расчистили снегоулавливающие рвы и канавы общей протяженностью более 600 м. На график движения поездов проведение работ не повлияло.

Мероприятия по предотвращению схода лавин на железнодорожные пути в Кузбассе проводятся ежегодно в феврале–марте в зависимости от погодных условий и уровня снега на склонах.

Метеорологические посты Новокузнецкой обсерватории, расположенные в поселке Кузедеево, на станциях Таштагол и Шерегеш, ведут круглосуточный мониторинг снежного покрова. Каждый день специалисты передают на противолавинную станцию железной дороги всю информацию о погодных условиях, количестве осадков и температуре воды в реках и озерах. Благодаря такой работе железнодорожникам удается держать ситуацию под контролем, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

