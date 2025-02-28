В 2024 году Северная железная дорога увеличила число станций для отправки контейнерных поездов

13:10

На Северной железной дороге в 2024 году расширен перечень станций отправления контейнерных поездов. В него вошли Галич и Шарья – в Костромской области, Печаткино и Вохтога – в Вологодской. С их учетом сейчас на Северной магистрали открыто 26 станций для отправки таких составов. Всего за прошлый год было отправлено более 1,6 тыс. контейнерных поездов.

«Работая с грузовладельцами, мы учитываем все современные тренды, один из которых – контейнеризация грузов. В условиях роста контейнерных перевозок мы расширяем сеть ускоренных и прямых маршрутов, в том числе со станций, откуда ранее такие поезда не отправляли», – отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

В контейнерных поездах перевозились пиломатериалы и продукция деревообработки, бумажная продукция, минеральные и химические удобрения, продукция нефтепромышленности. Грузы отправлены в порты Санкт-Петербурга для дальнейшего экспорта, на станции назначения на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, в Восточной Сибири.

Наибольшее количество контейнерных поездов отправлено за прошлый год из Архангельской области – 685, в том числе со станции Соломбалка производились отправки «арктических экспрессов» с контейнерами, доставленными в Россию по Северному морскому пути.

Из Республики Коми отправлено 534 контейнерных поезда, со станций в Вологодской области – 320. Отправка из Костромской области увеличена почти вдвое – отправлено 60 составов с 4 станций, 2 из которых были впервые открыты для отправок контейнеров составами. Из Ярославской области со станции Приволжье отправлено 45 контейнерных поездов на экспорт в Китай с увеличением к прошлому году более чем в 2 раза, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.