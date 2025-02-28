На Западно-Сибирской магистрали подвели итоги выполнения коллективного договора ОАО «РЖД»

13:03

27 февраля 2025 года в Новосибирске состоялся социально-экономический форум по итогам выполнения коллективного договора РЖД на Западно-Сибирской магистрали в 2024 году. В мероприятии приняли участие начальник ЗСЖД Александр Грицай, полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и другие почетные гости.

Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения между работниками и работодателем. В прошлом году на выполнение обязательств коллективного договора на Западно-Сибирской магистрали направлено 12 млрд рублей. Все обязательства были выполнены в полном объеме. Также на форуме подвели итоги работы ЗСЖД по главным направлениям и озвучили задачи на предстоящий период.

«Безусловно, железная дорога ощущает на себе изменения в глобальной экономике. Сегодня продолжается перестройка производственных процессов, растет доля транзитных перевозок. В этих условиях вместе с участниками транспортного рынка мы применяем новые технологические решения для вывоза продукции отправителей в максимальном объеме», – отметил Александр Грицай.

В 2024 году со станций ЗСЖД потребителям отправлено более 251 млн тонн различных грузов: зерно, металл, лес, уголь, техника, оборудование – всего более 900 наименований. Помимо поставок внутри страны, грузы по железной дороге идут на экспорт для 55 стран, лидеры по объемам – Китай, Казахстан, Турция, ОАЭ.

«Для пассажирского комплекса прошедший год был также результативным. Для деловых поездок и путешествий нас выбрали 43,5 млн человек с ростом к уровню 2023 года как в дальнем, так и в пригородном сообщении», – сообщил начальник ЗСЖД.

Полпред назвал железную дорогу опорой для реализации национальных целей, поставленных главой государства. Без системной, эффективной выверенной работы магистрали невозможно представить ритмичную деятельность предприятий, развитие промышленности.

«Вы решаете важнейшие задачи, перевозя грузы в разные точки Российской Федерации, где осуществляется реализация стратегических инвестиционных проектов, которые позволят нам получить в ближайшем будущем прорывные технологии. В частности, ЗСЖД активно участвует в доставке строительных материалов для строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово Новосибирской области», – сказал Анатолий Серышев.

Губернатор Андрей Травников отметил, что у правительства Новосибирской области и Западно-Сибирской железной дороги сложилось многолетнее социальное партнерство: «Регион продолжает реализацию важных инвестиционных проектов по развитию транспортно-логистического комплекса. Сегодня на территории области реализуется уже больше десятка различных проектов, связанных с логистикой, обработкой контейнеров, выполнением капитальных работ по развитию сети путей как общего пользования, так и ведомственных сетей», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.