Скорый пригородный поезд «Просторы Алтая-II» по маршруту Барнаул – Рубцовск будет курсировать ежедневно с 3 марта 2025 года

2025-02-28 12:54
Скорый пригородный поезд «Просторы Алтая-II» по маршруту Барнаул – Рубцовск будет курсировать ежедневно с 3 марта 2025 года
С 3 марта 2025 года скорый пригородный поезд № 7017/7018 «Просторы Алтая-II» сообщением Барнаул – Рубцовск будет курсировать каждый день. До этого рейсы были через день и по определенным датам.

Из Барнаула поезд отправляется в 08:56, прибывает на станцию Рубцовск в 13:12. Из Рубцовска отправление – в 15:45, прибытие в Барнаул – в 20:00.

По маршруту следования поезд делает остановки на станциях Калманка, Топчиха, Алейская, Язевка-Сибирская, Шипуново, Хлопуново, Поспелиха, За Урожай, Озимая, Мамонтово. Общее время в пути – 4 часа 15 минут.

Состав скорого пригородного поезда сформирован из современных пассажирских вагонов, оборудованных системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, мягкими эргономичными креслами с откидывающимися индивидуальными столиками, подставками для ног, USB-розетками.

Кроме билетных касс, приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте ОАО «РЖД». Для пассажиров действуют все льготы, имеющиеся в пригородном железнодорожном транспорте. Предварительная продажа начинается за 10 дней до поездки.

Подробную информацию можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород» и по тел.: +7 (3852) 29-21-68, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

