На Западно-Сибирскую железную дорогу поступило 7 новых грузовых локомотивов «Ермак»

2025-02-28 12:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках инвестиционной программы РЖД парк подвижного состава эксплуатационного локомотивного депо Карасук Западно-Сибирской железной дороги пополнился 7 новыми электровозами «Ермак».

Это двухсекционные грузовые электровозы серии 2ЭС5К, предназначенные для эксплуатации на участках со сложным рельефом в суровых климатических условиях. Система торможения нового электровоза позволяет экономить электроэнергию. Кабины оборудованы современной системой климат-контроля, эргономичными виброустойчивыми креслами, что улучшит условия труда локомотивных бригад.

Новые электровозы заменят морально устаревшие локомотивы ВЛ-80 и повысят надежность перевозочного процесса.

В марте 2025 года в депо Карасук планируется поступление еще 8 современных локомотивов «Ермак», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

