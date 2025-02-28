Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Турпоезд «Шерегеш-экспресс» будет курсировать каждый день во время проведения фестиваля «Грелка-фест»

2025-02-28 12:38
Турпоезд «Шерегеш-экспресс» будет курсировать каждый день во время проведения фестиваля «Грелка-фест»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» обеспечит перевозку гостей ежегодного фестиваля «Грелка-фест» в Шерегеше с 10 по 13 апреля 2025 года. По заказу Министерства транспорта региона поезд будет курсировать каждый день (в обычном графике – рейсы по выходным и в праздничные дни).

Расписание останется без изменений: отправление со станции Новокузнецк – в 07:03, прибытие на станцию Чугунаш – в 09:56, затем пересадка на автобус – отправление в 10:15, прибытие в Шерегеш (остановка Гора Зеленая, ул. Снежная, 10) – в 10:45. Обратно автобус отправится с остановки Гора Зеленая в 17:05, отправление поезда со станции Чугунаш – в 18:03, прибытие на станцию Новокузнецк – в 21:00 (время местное).

Все вагоны турпоезда оборудованы креплениями для перевозки горнолыжного снаряжения, станциями зарядки мобильных устройств. Пассажирам вагона 1 класса в пути предоставляется бесплатный горячий напиток и теплый плед.

Добавим, что «Шерегеш-экспресс» на станции Новокузнецк стыкуется с поездами дальнего следования, прибывающими из Москвы, Нижневартовска и других городов.

Купить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам«, чат-боте «Кузбасс-пригород» в Telegram и в пригородных кассах. При приобретении билетов на мультимодальный маршрут (электропоезд «Шерегеш-экспресс» + автобус) пассажиры становятся участниками программы тура «Поехали», в который включены скидки на услуги курорта: прокат горнолыжного инвентаря, комплексные обеды, сувениры и проживание в отелях партнеров тура.

Подробную информацию о турпоезде можно получить с 08:00 до 20:00 по тел.: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru