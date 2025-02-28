В 2025 году Горьковская магистраль отремонтирует около 50 пешеходных переходов через пути

12:19

Работники Горьковской магистрали в 2025 году обновят всеми видами ремонта 46 пешеходных переходов через железнодорожные пути.

В целях обеспечения безопасности граждан ремонт настилов планируется произвести на 16 переходах в Нижегородской области, 7 – в Кировской, по 4 – в Свердловской области и Удмуртской республике, по 1 – в Республиках Татарстан и Чувашия. Кроме того, укладка нового резинокордового покрытия произойдет на 6 объектах во Владимирской области, по 2 – в Нижегородской области и Удмуртской республике. Заградительные барьеры и лестницы будут обновлены еще на 3 переходах в Удмуртии.

Напомним: в 2024 году на Горьковской магистрали всеми видами ремонта обновлено 69 пешеходных переходов через железнодорожные пути. Также обустроено 2 новых объекта, оборудованных резинокордовым покрытием, – в Нижегородской и Владимирской областях.

Добавим, что в границах Горьковской магистрали регулярно проводятся профилактические мероприятия, разрабатываются комплексные программы и ведется системная работа по предупреждению транспортных происшествий с причинением вреда жизни или здоровью граждан на железнодорожной инфраструктуре.

Железная дорога – зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.