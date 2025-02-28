Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Кванторианцы Свердловской детской железной дороги победили во Всероссийском конкурсе «Инженеры транспорта»

2025-02-28 12:13
Кванторианцы Свердловской детской железной дороги победили во Всероссийском конкурсе «Инженеры транспорта»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Команда воспитанников технопарка «Кванториум» Свердловской детской железной дороги заняла 1 место в инженерном направлении всероссийского конкурса детских изобретений «Инженеры транспорта».

На финальных состязаниях, которые прошли в Екатеринбурге, кванторианцы представили проект распознавания эмоций человека. Авторская система Video & audio analyzing neural network определяет заданный набор эмоций с помощью системы компьютерного зрения.

Соревнования, которые проходили с 25 по 28 февраля 2025 года, собрали 269 школьников (из них 27 воспитанников РЖД лицеев и малых магистралей) и 85 наставников. Оценивали их 35 экспертов.

Команды представили проекты в двух направлениях: инженерном и креативном. В инженерном треке конкурсанты решали настоящие производственные задачи, актуальные для транспортной отрасли, продумывали и создавали прототипы полезных устройств: навигатор для открытых пространств и помещений, робота-стюарда для обслуживания пассажиров поездов ВСМ, детектор для отслеживания эмоционального состояния человека, устройства для поддержания чистоты на путях, роботов для автоматизированных складов. В креативном направлении школьники разрабатывали новые маршруты туристических поездов, дизайн форменной одежды железнодорожников, новую концепцию инфраструктуры вокзалов и др.

Конкурс детских изобретений «Инженеры транспорта» – совместный проект РЖД, Министерства просвещения РФ и «Движения первых». Финалистов напутствовал начальник СвЖД Павел Бурцев. Он отметил, что проведение таких форумов способствует не только популяризации научно-технического творчества среди молодых людей, но и ориентирует их на получение инженерных железнодорожных специальностей в будущем, и заверил ребят, что на предприятиях Свердловской железной дороги ждут и будут рады видеть всех участников конкурса, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru