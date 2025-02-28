Между школьниками городов Сибири и Дальнего востока состоялся турнир «Полигон безопасности-2025»

Между школьниками городов Сибири и Дальнего востока состоялся турнир «Полигон безопасности-2025»

11:22

Школьники из городов Свободный, Чита, Улан-Удэ и Иркутск проверили знания правил поведения в зоне движения поездов в ходе интерактивной онлайн-игры «Полигон безопасности-2025».

Турнир, который прошел в формате телемоста, организовали Забайкальская и Восточно-Сибирская железные дороги. 4 команды – «Шлагбаум» (Амурская область), «Команда Аркадия Паровозова» (Забайкальский край), «Регион ЮИД 03» (Республика Бурятия) и «Ласточки» (Иркутская область) – обменялись друг с другом заранее подготовленными вопросами. Помимо вопросов для соперников, ребята сделали «домашнее задание» в виде тематических флешмобов, коротких инсценировок, презентаций плакатов и рисунков.

Большой интерес у участников вызвало общение с сотрудниками РЖД и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, которые также адресовали ребятам задания, связанные с обеспечением безопасности на железнодорожном транспорте.

По итогам состязания определились 3 команды-призера, которым направлены специально изготовленные кубки. Это шестиклассники из Улан-Удэ (1 место), Читы (2 место) и Свободного (3 место). За участие в игре все ребята получили дипломы и памятные подарки.

Отметим, что в Чите подключение к телемосту организовал технопарк «Кванториум» Читинской детской железной дороги. Его сотрудники дополнительно провели экскурсию по уникальной образовательной площадке, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.