Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Между школьниками городов Сибири и Дальнего востока состоялся турнир «Полигон безопасности-2025»

2025-02-28 11:22
Между школьниками городов Сибири и Дальнего востока состоялся турнир «Полигон безопасности-2025»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Школьники из городов Свободный, Чита, Улан-Удэ и Иркутск проверили знания правил поведения в зоне движения поездов в ходе интерактивной онлайн-игры «Полигон безопасности-2025».

Турнир, который прошел в формате телемоста, организовали Забайкальская и Восточно-Сибирская железные дороги. 4 команды – «Шлагбаум» (Амурская область), «Команда Аркадия Паровозова» (Забайкальский край), «Регион ЮИД 03» (Республика Бурятия) и «Ласточки» (Иркутская область) – обменялись друг с другом заранее подготовленными вопросами. Помимо вопросов для соперников, ребята сделали «домашнее задание» в виде тематических флешмобов, коротких инсценировок, презентаций плакатов и рисунков.

Большой интерес у участников вызвало общение с сотрудниками РЖД и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, которые также адресовали ребятам задания, связанные с обеспечением безопасности на железнодорожном транспорте.

По итогам состязания определились 3 команды-призера, которым направлены специально изготовленные кубки. Это шестиклассники из Улан-Удэ (1 место), Читы (2 место) и Свободного (3 место). За участие в игре все ребята получили дипломы и памятные подарки.

Отметим, что в Чите подключение к телемосту организовал технопарк «Кванториум» Читинской детской железной дороги. Его сотрудники дополнительно провели экскурсию по уникальной образовательной площадке, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru