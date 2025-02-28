Расписание движения пригородных поездов на Калининградской магистрали временно изменится с 3 марта 2025 года

В связи с проведением работ по обустройству путевой инфраструктуры на участке Калининград-Южный – Калининград-Северный некоторые пригородные поезда на Светлогорском, Зеленоградском, Балтийском и Гурьевском направлениях с 3 по 6 марта 2025 года будут курсировать по измененному расписанию.
На Светлогорском направлении:
на Зеленоградском направлении:
на Балтийском направлении:
на Гурьевском направлении:
Следующий этап работ запланирован в период с 10 по 29 марта 2025 года. Об изменениях в расписании движения поездов будет сообщено дополнительно.
Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.