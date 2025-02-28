Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание движения пригородных поездов на Калининградской магистрали временно изменится с 3 марта 2025 года

2025-02-28 10:17
Расписание движения пригородных поездов на Калининградской магистрали временно изменится с 3 марта 2025 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с проведением работ по обустройству путевой инфраструктуры на участке Калининград-Южный – Калининград-Северный некоторые пригородные поезда на Светлогорском, Зеленоградском, Балтийском и Гурьевском направлениях с 3 по 6 марта 2025 года будут курсировать по измененному расписанию.

На Светлогорском направлении:

  • утренняя «Ласточка» № 6700 (время отправления из Светлогорска – 06:30) будет следовать только до Северного вокзала;

на Зеленоградском направлении:

  • временно приостанавливается курсирование пригородного поезда № 6803, который отправляется с Южного вокзала в 08:00. При этом назначен поезд № 6833 отправлением с Северного вокзала в 08:08;

на Балтийском направлении:

  • утренний рельсобус из Балтийска будет отправляться на 17 минут раньше (в 06:17) и прибывать не на Южный, а на Северный вокзал. Вечерний поезд в Балтийск будет отправляться с Северного вокзала в 18:09;

на Гурьевском направлении:

  • маршрут утреннего поезда № 6355/6356 (отправление из Гурьевска – в 06:54) продлен до Южного вокзала, а вечернего поезда № 6367/6368 (отправление из Гурьевска – в 17:48) будет сокращен до Северного вокзала.

Следующий этап работ запланирован в период с 10 по 29 марта 2025 года. Об изменениях в расписании движения поездов будет сообщено дополнительно.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru