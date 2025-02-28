Расписание движения пригородных поездов на Калининградской магистрали временно изменится с 3 марта 2025 года

В связи с проведением работ по обустройству путевой инфраструктуры на участке Калининград-Южный – Калининград-Северный некоторые пригородные поезда на Светлогорском, Зеленоградском, Балтийском и Гурьевском направлениях с 3 по 6 марта 2025 года будут курсировать по измененному расписанию.

На Светлогорском направлении:

утренняя «Ласточка» № 6700 (время отправления из Светлогорска – 06:30) будет следовать только до Северного вокзала;

на Зеленоградском направлении:

временно приостанавливается курсирование пригородного поезда № 6803, который отправляется с Южного вокзала в 08:00. При этом назначен поезд № 6833 отправлением с Северного вокзала в 08:08;

на Балтийском направлении:

утренний рельсобус из Балтийска будет отправляться на 17 минут раньше (в 06:17) и прибывать не на Южный, а на Северный вокзал. Вечерний поезд в Балтийск будет отправляться с Северного вокзала в 18:09;

на Гурьевском направлении:

маршрут утреннего поезда № 6355/6356 (отправление из Гурьевска – в 06:54) продлен до Южного вокзала, а вечернего поезда № 6367/6368 (отправление из Гурьевска – в 17:48) будет сокращен до Северного вокзала.

Следующий этап работ запланирован в период с 10 по 29 марта 2025 года. Об изменениях в расписании движения поездов будет сообщено дополнительно.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.