Количество нарушений ПДД на переездах Горьковской магистрали в январе 2025 года снизилось на 20%

Количество нарушений водителями автомобилей правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги в январе 2025 года сократилось на 20% в сравнении с первым месяцем прошлого года: зафиксировано 12 случаев.

Отметим, что в январе на железнодорожных переездах Горьковской магистрали столкновений автомобилей с поездами не произошло.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу по повышению безопасности движения поездов и предотвращения дорожно-транспортных происшествий на участках пересечения автодорог и путей. В частности, это мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности.

Разъяснительной работе с водителями уделяется особое внимание. За январь 2025 года совместно с транспортной полицией работниками ГЖД проведено более 160 рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых правила пересечения железной дороги напомнили свыше 20 тыс. автомобилистам.

В 2025 году железнодорожники обновят 340 переездов в границах магистрали. Капитальный ремонт пройдет на двух объектах в Нижегородской области, двух – в Кировской области, по одному – во Владимирской области и Мордовии.

Горьковская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.