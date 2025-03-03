Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Со станций Калининградской магистрали в январе – феврале 2025 года отправлено почти 900 тыс. пассажиров

2025-03-03 17:06
Со станций Калининградской магистрали в январе – феврале 2025 года отправлено почти 900 тыс. пассажиров
В январе – феврале текущего года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено 898,3 тыс. пассажиров, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, в пригородном сообщении перевезено 871,6 тыс. пассажиров. Это на 7,7% больше уровня прошлого года. Поездами дальнего следования отправлено 26,7 тыс. человек, рост – 5,5%.

Пассажирооборот с начала года составил 30,7 млн пасс.-км (+10,3%), в том числе в пригородном сообщении – 23,7 млн пасс.-км (+8%), в дальнем следовании – 7 млн пасс.-км (+18,6%).

Всего в феврале было отправлено около 415 тыс. пассажиров (+2,6%), из них пригородными поездами – почти 405 тыс. (+2,8%), в дальнем следовании – 10 тыс. (-4,9%).

Пассажирооборот в феврале 2025 года составил 13,5 млн пасс.-км (+3,7%), в том числе в пригородном сообщении – 10,9 млн пасс.-км (+2,2%), в дальнем следовании – 2,6 млн пасс.-км (+10,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

