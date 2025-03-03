Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В феврале текущего года на Куйбышевской железной дороге перевезено около 1,4 млн человек

2025-03-03 17:00
В феврале текущего года на Куйбышевской железной дороге перевезено около 1,4 млн человек
В феврале 2025 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено порядка 1,4 млн пассажиров, что на 2,2% ниже, чем за 29 дней прошлого года, из них в пригородном сообщении – около 1,1 млн, что сопоставимо с показателем 2024 года, в дальнем следовании – 304,6 тыс. (-3,8%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в феврале 2025 года составил 325,8 млн пасс.-км, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 2,9%, составив 53,8 млн пасс.-км, в дальнем следовании – уменьшился на 5,1%, составив 272 млн пасс.-км.

Всего за январь – февраль 2025 года было отправлено порядка 3 млн пассажиров (+1,2%), из них в дальнем следовании – 731,3 тыс (-5,94%), в пригородном сообщении – 2,2 млн (+3,8%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2025 года снизился на 1,5% к уровню прошлого года и составил 773,8 млн пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 116 млн пасс.-км (+7,4%), в дальнем следовании – 657,8 млн пасс.-км (-2,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

