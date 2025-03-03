Состав на паровозной тяге выйдет на пригородный маршрут Ростов – Таганрог 8 марта 2025 года

В Международный женский день ростовчане и гости донской столицы смогут совершить путешествие из Ростова-на-Дону в Таганрог поездом на паровозной тяге.
Состав по традиции будет отправляться с вокзала Ростов-Пригородный в 09:35 и прибывать в приморский город в 11:31. Отправление со станции Таганрог-Пассажирский в обратный рейс – в 16:20.
Приобрести проездные документы можно в пригородных кассах при наличии документов, удостоверяющих личность, или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
Обращаем внимание пассажиров, что совершить путешествие пригородным поездом на паровозной тяге можно как самостоятельно, так и в составе организованных туристических групп. Ознакомиться с программами и оставить заявку на участие в турах можно на сайте АО «СКППК» в разделе «Туризм», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.