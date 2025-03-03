Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» с начала года выросли на 1,6%

2025-03-03 14:44
По оперативным данным, в феврале 2025 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 91,1 млн пассажиров, что на 1,5% ниже, чем за 29 дней февраля прошлого года, из них в пригородном сообщении – 83,4 млн (-1,2%), в дальнем следовании – 7,7 млн (-4,3%).

Пассажирооборот в феврале 2025 года составил 8,3 млрд пасс.-км, что на 1,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 2,4 млрд пасс.-км (-0,9%), в дальнем следовании – 5,9 млрд пасс.-км (-1,7%).

Всего за январь – февраль 2025 года перевезено 184 млн пассажиров (+1,6% к январю – февралю 2024 года), из них в пригородном сообщении – 166,4 млн (+1,9%), в дальнем следовании – 17,6 млн (-0,9%).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2025 года вырос на 1% к уровню прошлого года и составил 18,8 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 4,9 млрд пасс.-км (+2,6%), в дальнем следовании – 13,8 млрд пасс.-км (+0,5%).

