Горьковская железная дорога изменила расписание поездов в связи с ремонтом пути в Нижегородской области в марте 2025 года

2025-03-03 14:42
Горьковская железная дорога внесла изменения в расписание пригородных поездов, курсирующих в Нижегородской области, с 7 по 31 марта 2025 года.

В течение этого времени работники ГЖД проведут плановые работы по капитальному ремонту пути на перегонах Семенов – Тарасиха, Линда – Тарасиха и Уста – Шеманиха. Всего железнодорожники отремонтируют более 30 км пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с проведением работ с 7 по 31 марта 2025 года внесены корректировки в расписание пригородных поездов, связывающих столицу Приволжья со станциями Тарасиха, Ветлужская, Семенов и Шахунья.

Горьковская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании поездов.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

