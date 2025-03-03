Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 87 млн тонн в феврале

14:19

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в феврале 2025 года составила 87 млн тонн, что на 9,3% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого года. Среднесуточная погрузка составила 3 млн 106 тыс. тонн, что на 6% меньше.

Грузооборот за февраль 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% и составил 198,1 млрд тарифных тонно-км (среднесуточный показатель вырос на 2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 1,3% (среднесуточный показатель вырос на 2,3%) и составил 245,5 млрд тонно-км.

Погрузка за январь–февраль 2025 года, по оперативным данным, составила 180 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

каменного угля – 56,6 млн тонн (-0,4% к январю – февралю 2024 года);

кокса – 1,7 млн тонн (-8,9%);

нефти и нефтепродуктов – 33,1 млн тонн (-4,9%);

руды железной и марганцевой – 16,8 млн тонн (-1,5%);

черных металлов – 8,9 млн тонн (-13,1%);

лома черных металлов – 967 тыс. тонн (-10,1%);

химических и минеральных удобрений – 12 млн тонн (+8,9%);

цемента – 2,2 млн тонн (-15,6%);

лесных грузов – 4,3 млн тонн (-4%);

зерна – 3,7 млн тонн (-28,7%);

строительных грузов – 11,5 млн тонн (-26%);

руды цветной и серного сырья – 2,6 млн тонн (-1,1%);

химикатов и соды – 3,4 млн тонн (-2,4%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 4 млн тонн (-18%);

остальных, в том числе грузов в контейнерах – 18,1 млн тонн (-3,4%).

Грузооборот с начала 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% и составил 418,6 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,1% и составил 518,1 млрд тонно-км.