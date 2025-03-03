Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 87 млн тонн в феврале

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в феврале 2025 года составила 87 млн тонн, что на 9,3% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого года. Среднесуточная погрузка составила 3 млн 106 тыс. тонн, что на 6% меньше.
Грузооборот за февраль 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% и составил 198,1 млрд тарифных тонно-км (среднесуточный показатель вырос на 2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 1,3% (среднесуточный показатель вырос на 2,3%) и составил 245,5 млрд тонно-км.
Погрузка за январь–февраль 2025 года, по оперативным данным, составила 180 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железными дорогами погружено:
Грузооборот с начала 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% и составил 418,6 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,1% и составил 518,1 млрд тонно-км.