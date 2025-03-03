Налоговые выплаты Дальневосточной железной дороги в январе – феврале текущего года составили 7,9 млрд рублей

Налоговые выплаты Дальневосточной железной дороги в январе – феврале текущего года составили 7,9 млрд рублей

09:23

В январе – феврале 2025 года Дальневосточная магистраль перечислила в региональные бюджеты и государственные внебюджетные фонды 7,9 млрд рублей налогов и взносов, в том числе в бюджет Хабаровского края – 1,3 млрд рублей, Амурской области – 1,1 млрд рублей, Приморского края – 675,6 млн рублей, Сахалинской области – 269,4 млн рублей, Еврейской автономной области – 251,8 млн рублей, Республики Саха (Якутия) – 83,1 млн рублей.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по Хабаровскому краю составили 4,2 млрд рублей, по Приморскому краю – 31,6 млн рублей.

Дальневосточная железная дорога, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок и в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.