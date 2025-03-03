С начала 2025 года специализированную помощь на вокзалах Красноярской магистрали получили более 800 маломобильных пассажиров

09:17

В январе – феврале 2025 года специальными сервисами на территории крупных вокзальных комплексов Красноярской железной дороги воспользовались 846 пассажиров с ограниченными возможностями. Это на 2,1% больше, чем за этот же период прошлого года.

Наибольшее количество обращений поступило в Красноярске (512), Абакане (189) и Ачинске (72).

В 2024 году помощь и услуги сопровождения были оказаны 6,7 тыс. пассажирам с ограниченными возможностями, в том числе на вокзалах Красноярск – 4,3 тыс., Абакан – 1,4 тыс., Ачинск – 531. Также этой услугой воспользовались посетители вокзалов Боготол, Мариинск, Заозёрная и Канск-Енисейский.

Напомним, что сотрудники вокзалов оказывают маломобильным гражданам содействие при оформлении проездных документов, пользовании камерами хранения, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и помогают сесть в поезд. При необходимости пассажиров обеспечивают креслом-коляской или каталкой для лежачих больных, а также помогают с транспортировкой багажа. Все услуги оказываются бесплатно.

Подать заявку на оказание специализированной помощи, а также зарезервировать места для инвалидов в поездах дальнего следования можно в круглосуточном режиме. Для этого нужно обратиться в Центр содействия мобильности на сайте ОАО «РЖД» (в подразделе «Помощь на вокзалах») либо по тел.: 8 (800) 775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме). Заявку необходимо оставить не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки.

Добавим, что на крупных железнодорожных вокзалах КрасЖД создана вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания маломобильных пассажиров: установлены пандусы и подъемники, оборудованы специализированные санитарные комнаты и комнаты отдыха, нанесены тактильные направляющие указатели, таблички со шрифтом Брайля и мнемосхемы. Также работают индукционные системы для передачи звуковых сигналов на слуховые аппараты. На вокзале Красноярск маломобильные пассажиры могут воспользоваться лифтами.

Красноярская железная дорога осуществляет постоянное взаимодействие с региональными общественными объединениями инвалидов, чтобы учитывать их пожелания, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.