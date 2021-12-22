Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На новогодние праздники назначены дополнительные поезда из Екатеринбурга в Москву и Котлас

2021-12-22 12:35
В период новогодних и рождественских праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования из Екатеринбурга на родину Деда Мороза (до города Котлас) и в Москву. Перевозчик – Уральский филиал «Федеральной пассажирской компании».

Поезд № 503/504 сообщением Екатеринбург – Котлас отправится из Екатеринбурга 2, 5 января в 11:15 (здесь и далее – время местное). Котлас расположен в 70 км от Великого Устюга, от него удобно добираться до сказочной резиденции Деда Мороза. Обратно из Котласа поезд отправится 3 января в 22:30 и 6 января в 21:02.

Поезд № 201/202 сообщением Екатеринбург – Москва отправится из Екатеринбурга 28 декабря в 04:27, обратно из столицы – 29 декабря в 23:45.

Оба состава сформированы из купейных и плацкартных вагонов, оборудованных биотуалетами; в вагонах есть мужские/женские купе и розетки для зарядки гаджетов; предусмотрено багажное купе.

Всего на предстоящие праздничные дни холдинг «ЖД» планирует назначить более 500 дополнительных поездов. Они будут курсировать в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по наиболее востребованным маршрутам, связывающим крупнейшие региональные центры с Москвой, Санкт-Петербургом и курортными городами.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря, а также 8 и 9 января. При повышенном спросе на поездки возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

