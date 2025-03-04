Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Северной железной дороге в феврале текущего года составила 4,3 млн тонн

2025-03-04 16:36
Погрузка на Северной железной дороге в феврале текущего года составила 4,3 млн тонн
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Погрузка на Северной железной дороге в феврале 2025 года составила 4,3 млн тонн, что на 5,1% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого года.

Грузооборот за февраль 2025 года составил 12 млрд тарифных тонно-км, что меньше по сравнению с февралем прошлого года на 4,8%. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 15,1 млрд тонно-км (-4,2%).

Погрузка за январь – февраль 2025 года, по оперативным данным, составила 8,7 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем за первые 2 месяца прошлого года.

Железной дорогой погружено:

  • нефти и нефтепродуктов – 2,3 млн тонн (+5,9% к февралю 2024 года);
  • лесных грузов – 2 млн тонн (-2%);
  • черных металлов – 1 млн тонн (-6,9%);
  • каменного угля – 610 тыс. тонн (+3,4%);
  • руды цветной – 506 тыс. тонн (+1,5%);
  • химических и минеральных удобрений – 401 тыс. тонн (-16,7%);
  • строительных грузов – 363 тыс. тонн (-14,8%).

Грузооборот за январь – февраль 2025 года составил 25,2 млрд тарифных тонно-км, что больше по сравнению с февралем прошлого года на 0,2%, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 0,7% и составил 31,6 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru