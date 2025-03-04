Погрузка на Северной железной дороге в феврале текущего года составила 4,3 млн тонн

16:36

Погрузка на Северной железной дороге в феврале 2025 года составила 4,3 млн тонн, что на 5,1% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого года.

Грузооборот за февраль 2025 года составил 12 млрд тарифных тонно-км, что меньше по сравнению с февралем прошлого года на 4,8%. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 15,1 млрд тонно-км (-4,2%).

Погрузка за январь – февраль 2025 года, по оперативным данным, составила 8,7 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем за первые 2 месяца прошлого года.

Железной дорогой погружено:

нефти и нефтепродуктов – 2,3 млн тонн (+5,9% к февралю 2024 года);

лесных грузов – 2 млн тонн (-2%);

черных металлов – 1 млн тонн (-6,9%);

каменного угля – 610 тыс. тонн (+3,4%);

руды цветной – 506 тыс. тонн (+1,5%);

химических и минеральных удобрений – 401 тыс. тонн (-16,7%);

строительных грузов – 363 тыс. тонн (-14,8%).

Грузооборот за январь – февраль 2025 года составил 25,2 млрд тарифных тонно-км, что больше по сравнению с февралем прошлого года на 0,2%, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 0,7% и составил 31,6 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.