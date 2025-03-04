С начала года с вокзалов и станций Северной железной дороги отправлено более 1,9 млн пассажиров

16:30

По оперативным данным, с вокзалов и станций СЖД в январе – феврале 2025 года отправлено более 1,9 млн пассажиров (+0,8% к январю-февралю 2024 года), из них в дальнем следовании – около 1,1 млн (+0,2%), в пригородном сообщении – 850,8 тыс. (+1,6%).

Пассажирооборот с начала 2025 года составил 793,9 млн пасс.-км, что на 1% ниже по сравнению с январем – февралем 2024 года, в том числе в дальнем следовании – 754,2 млн пасс.-км (-1,2%), в пригородном сообщении – 39,7 млн пасс.-км (+3,3%).

В феврале 2025 года отправлено 862,8 тыс. пассажиров, что на 2,9% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого года, из них в дальнем следовании – 459,6 тыс. (-3,1%), в пригородном сообщении – 403,2 тыс. (-2,8%).

Пассажирооборот в феврале 2025 года составил 328,6 млн пасс.-км, что на 2,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в дальнем следовании – 310 млн пасс.-км (-2,1%), в пригородном сообщении – 18,6 млн пасс.-км (-1,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.