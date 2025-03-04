Погрузка на Московской магистрали в январе – феврале 2025 года составила 8,5 млн тонн

Погрузка на Московской железной дороге за январь – февраль 2025 года составила 8,5 млн тонн, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого, високосного, года.
Железной дорогой в том числе погружено:
- руды железной и марганцевой – 2,3 млн тонн (-5,2%);
- нефти и нефтепродуктов – 1,6 млн тонн (-25,2%);
- химических и минеральных удобрений – 1,1 млн тонн (+24,9%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 293,4 тыс. тонн (-9,2%);
- лома черных металлов – 289,5 тыс. тонн (+11,6%);
- зерна – 285,6 тыс. тонн (-67,2%);
- черных металлов – 276,2 тыс. тонн (-39,8%);
- химикатов и соды – 250,5 тыс. тонн (-6,9%);
- строительных грузов – 223,6 тыс. тонн (-7,4%);
- цемента – 182,7 тыс. тонн (+11,3%).
Грузооборот за январь – февраль 2025 года составил 13,8 млрд тарифных тонно-км (-10,7% к январю-февралю 2024 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17,6 млрд тонно-км (-10,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.