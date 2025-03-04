Погрузка на Московской магистрали в январе – феврале 2025 года составила 8,5 млн тонн

Погрузка на Московской железной дороге за январь – февраль 2025 года составила 8,5 млн тонн, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого, високосного, года.

Железной дорогой в том числе погружено:

руды железной и марганцевой – 2,3 млн тонн (-5,2%);

нефти и нефтепродуктов – 1,6 млн тонн (-25,2%);

химических и минеральных удобрений – 1,1 млн тонн (+24,9%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 293,4 тыс. тонн (-9,2%);

лома черных металлов – 289,5 тыс. тонн (+11,6%);

зерна – 285,6 тыс. тонн (-67,2%);

черных металлов – 276,2 тыс. тонн (-39,8%);

химикатов и соды – 250,5 тыс. тонн (-6,9%);

строительных грузов – 223,6 тыс. тонн (-7,4%);

цемента – 182,7 тыс. тонн (+11,3%).

Грузооборот за январь – февраль 2025 года составил 13,8 млрд тарифных тонно-км (-10,7% к январю-февралю 2024 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17,6 млрд тонно-км (-10,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.