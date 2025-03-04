Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В марте 2025 года на Горьковской железной дороге будет сформировано около 30 противоразмывных поездов

2025-03-04 15:13
В марте 2025 года на Горьковской железной дороге будет сформировано около 30 противоразмывных поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Горьковской железной дороги приступили к плановой работе по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. Для предупреждения и ликвидации последствий размывов и повреждений железнодорожной инфраструктуры будет сформировано 28 противоразмывных поездов.

В ходе подготовки к весеннему паводку железнодорожники проводят проверку готовности водоотводных и водопропускных сооружений: кюветов, лотков, нагорных и водоотводных канав, русел мостов и водопропускных труб, в том числе под автодорогами в зоне железнодорожных переездов. Особое внимание уделяется подготовке наиболее подверженных размыву мест.

Работники ГЖД очистят от снега и льда почти 4,7 км водоотводных канав и кюветов, 1,8 тыс. технологических отверстий малых мостов и водопропускных труб. Совместно с владельцами инфраструктуры будет осмотрено и проверено состояние 37 плотин, водохранилищ и прудов, расположенных выше уровня железнодорожного полотна.

Кроме того, железнодорожники создадут запас 2,25 тыс. куб. м щебня, 1,5 тыс. куб. м бутового камня и 80 куб. м лесоматериалов.

Противопаводковые мероприятия на Горьковской железной дороге проводятся с целью обеспечения безопасности движения поездов, сохранности пути, инженерных сооружений, объектов и устройств инфраструктуры магистрали в период интенсивного снеготаяния и ледохода, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru