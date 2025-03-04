В марте 2025 года на Горьковской железной дороге будет сформировано около 30 противоразмывных поездов

Работники Горьковской железной дороги приступили к плановой работе по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. Для предупреждения и ликвидации последствий размывов и повреждений железнодорожной инфраструктуры будет сформировано 28 противоразмывных поездов.

В ходе подготовки к весеннему паводку железнодорожники проводят проверку готовности водоотводных и водопропускных сооружений: кюветов, лотков, нагорных и водоотводных канав, русел мостов и водопропускных труб, в том числе под автодорогами в зоне железнодорожных переездов. Особое внимание уделяется подготовке наиболее подверженных размыву мест.

Работники ГЖД очистят от снега и льда почти 4,7 км водоотводных канав и кюветов, 1,8 тыс. технологических отверстий малых мостов и водопропускных труб. Совместно с владельцами инфраструктуры будет осмотрено и проверено состояние 37 плотин, водохранилищ и прудов, расположенных выше уровня железнодорожного полотна.

Кроме того, железнодорожники создадут запас 2,25 тыс. куб. м щебня, 1,5 тыс. куб. м бутового камня и 80 куб. м лесоматериалов.

Противопаводковые мероприятия на Горьковской железной дороге проводятся с целью обеспечения безопасности движения поездов, сохранности пути, инженерных сооружений, объектов и устройств инфраструктуры магистрали в период интенсивного снеготаяния и ледохода, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.