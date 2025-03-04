Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе – феврале 2025 года на Калининградской железной дороге погружено 201,2 тыс. тонн грузов

2025-03-04 15:04
В январе – феврале текущего года на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено 201,2 тыс. тонн различных грузов.

В частности, погружено:

  • жмыхов – 90,3 тыс. тонн;
  • зерна – 58,1 тыс. тонн;
  • химических и минеральных удобрений – 18,7 тыс. тонн;
  • строительных грузов – 15,4 тыс. тонн;
  • продовольственных товаров – 6,2 тыс. тонн;
  • автомобилей – 3,7 тыс. тонн.

Грузооборот за 2 месяца составил 134,6 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 173,4 млн тонно-км.

В феврале 2025 года на магистрали было погружено и отправлено 99,7 тыс. тонн грузов. Грузооборот составил 71 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 89,8 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

