В январе – феврале 2025 года на Калининградской железной дороге погружено 201,2 тыс. тонн грузов

В январе – феврале 2025 года на Калининградской железной дороге погружено 201,2 тыс. тонн грузов

15:04

В январе – феврале текущего года на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено 201,2 тыс. тонн различных грузов.

В частности, погружено:

жмыхов – 90,3 тыс. тонн;

зерна – 58,1 тыс. тонн;

химических и минеральных удобрений – 18,7 тыс. тонн;

строительных грузов – 15,4 тыс. тонн;

продовольственных товаров – 6,2 тыс. тонн;

автомобилей – 3,7 тыс. тонн.

Грузооборот за 2 месяца составил 134,6 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 173,4 млн тонно-км.

В феврале 2025 года на магистрали было погружено и отправлено 99,7 тыс. тонн грузов. Грузооборот составил 71 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 89,8 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.