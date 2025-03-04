Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Музею истории Западно-Сибирской железной дороги исполнилось 45 лет

2025-03-04 14:10
Музею истории Западно-Сибирской железной дороги исполнилось 45 лет
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Выставочному центру истории Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске исполнилось 45 лет.

История музея началась еще раньше – первые экспонаты для будущей коллекции энтузиасты собрали в конце 1960-х годов. Сначала их размещали в здании управления Западно-Сибирской железной дороги, затем, в 1980 году, перевезли в новое большое здание Дворца культуры железнодорожников. Именно этот год считается официальной датой создания музея.

В 2018 году музей был переименован в подразделение по сохранению исторического наследия Западно-Сибирской железной дороги. В настоящее время выставочный центр расположен в здании по адресу: ул. Дмитрия Шамшурина, д. 39.

Экспозиция отражает разные этапы жизни магистрали: строительство Транссиба и развитие дороги до начала 30-х годов прошлого века, военное время, работу железнодорожников с середины XX века и до сегодняшних дней. Музей насчитывает более 40 тыс. экспонатов.

В прошлом году Выставочный центр истории ЗСЖД в Новосибирске посетили 13 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

