Сотрудники Западно-Сибирской магистрали провели уроки безопасности для 700 школьников в Новосибирской области

14:03

В феврале текущего года сотрудники Западно-Сибирской магистрали провели 30 уроков безопасности для 700 школьников Новосибирской области. В этом месяце большая часть встреч с детьми прошла в Тогучинском районе.

Занятия по профилактике детского травматизма организовали в школах, расположенных вблизи магистрали. Детям напомнили о правилах безопасного поведения на платформе и во время поездки в электропоездах. Особое внимание было уделено правилам пересечения железнодорожных путей: детям объяснили, что переходить пути можно только в установленных местах, по пешеходным мостам, тоннелям и переездам. Железнодорожники рассказали, почему нельзя пролезать под вагонами и как важно снимать наушники и капюшон, не использовать телефоны, находясь рядом с железной дорогой. Также работники дороги продемонстрировали школьникам тематические видеоролики и раздали листовки с правилами.

Напоминаем: железная дорога – зона повышенной опасности. При нахождении на инфраструктуре нужно быть внимательными и строго соблюдать правила безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.