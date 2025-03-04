В январе – феврале 2025 года погрузка на Западно-Сибирской железной дороге составила 42,7 млн тонн

13:57

С начала года погрузка на Западно-Сибирской железной дороге составила 42,7 млн тонн. Это на 2,4% больше, чем за тот же период 2024 года. В феврале на ЗСЖД погружено 20,5 млн тонн (+0,7% к февралю прошлого, високосного, года).

Наибольшие показатели отмечены по следующим видам грузов:

каменный уголь – 31,8 млн тонн (+2,1% к январю – февралю 2024 года);

зерно – 1,1 млн тонн (рост – более чем в 3 раза);

химические и минеральные удобрения – 310 тыс. тонн (+4,2%);

химикаты и сода – 324 тыс. тонн (+1,7%);

руда цветная и серное сырье – 32 тыс. тонн (рост – в 2,5 раза).

Грузооборот в феврале 2025 года вырос до 21,6 млрд тарифных тонно-км (+1,6% к февралю 2024 года), грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии составил 26,3 млрд тонно-км (на 2,3% выше, чем в феврале 2024 года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.