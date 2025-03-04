В январе – феврале 2025 года погрузка на Западно-Сибирской железной дороге составила 42,7 млн тонн

С начала года погрузка на Западно-Сибирской железной дороге составила 42,7 млн тонн. Это на 2,4% больше, чем за тот же период 2024 года. В феврале на ЗСЖД погружено 20,5 млн тонн (+0,7% к февралю прошлого, високосного, года).
Наибольшие показатели отмечены по следующим видам грузов:
Грузооборот в феврале 2025 года вырос до 21,6 млрд тарифных тонно-км (+1,6% к февралю 2024 года), грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии составил 26,3 млрд тонно-км (на 2,3% выше, чем в феврале 2024 года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.