Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе – феврале 2025 года погрузка на Западно-Сибирской железной дороге составила 42,7 млн тонн

2025-03-04 13:57
В январе – феврале 2025 года погрузка на Западно-Сибирской железной дороге составила 42,7 млн тонн
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала года погрузка на Западно-Сибирской железной дороге составила 42,7 млн тонн. Это на 2,4% больше, чем за тот же период 2024 года. В феврале на ЗСЖД погружено 20,5 млн тонн (+0,7% к февралю прошлого, високосного, года).

Наибольшие показатели отмечены по следующим видам грузов:

  • каменный уголь – 31,8 млн тонн (+2,1% к январю – февралю 2024 года);
  • зерно – 1,1 млн тонн (рост – более чем в 3 раза);
  • химические и минеральные удобрения – 310 тыс. тонн (+4,2%);
  • химикаты и сода – 324 тыс. тонн (+1,7%);
  • руда цветная и серное сырье – 32 тыс. тонн (рост – в 2,5 раза).

Грузооборот в феврале 2025 года вырос до 21,6 млрд тарифных тонно-км (+1,6% к февралю 2024 года), грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии составил 26,3 млрд тонно-км (на 2,3% выше, чем в феврале 2024 года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru