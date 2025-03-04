Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года с вокзалов и станций Южно-Уральской магистрали отправились 1,4 млн пассажиров

2025-03-04 13:51
В феврале 2025 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 660,2 тыс. пассажиров, что на 2,4% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого, високосного, года. Среднесуточное количество отправленных пассажиров составило 23,6 тыс. человек, что на 1,1% больше, чем в феврале прошлого года.

В дальнем следовании отправлено 171 тыс. (+5%) пассажиров, в пригородном сообщении – 489,2 тыс. (-4,8%).

Всего за 2 месяца 2025 года отправлено 1,4 млн пассажиров (+0,2% к аналогичному периоду 2024 года), из них в дальнем следовании – 376,5 тыс. (+3,2%), в пригородном сообщении – чуть более 1 млн (-0,8%).

Пассажирооборот в феврале 2025 года составил 181,4 млн пасс.-км, что на 1,9% меньше, чем в феврале прошлого года, в том числе в дальнем следовании – 137,5 млн пасс.-км (-1%), в пригородном сообщении – 43,9 млн пасс.-км (-4,7%).

Пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2025 года вырос на 0,1% к уровню прошлого года и составил 412,3 млн пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 96,5 млн пасс.-км (-0,8%), в дальнем следовании – 315,8 млн пасс.-км (+0,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

