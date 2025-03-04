В январе – феврале текущего года погрузка на Горьковской железной дороге составила почти 4,2 млн тонн

В январе – феврале 2025 года погрузка на Горьковской железной дороге составила почти 4,2 млн тонн. Это на 1,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За 2 месяца в том числе погружено:

нефти и нефтепродуктов – 1,65 тонн (+15% к 2024 году);

лесных грузов – 434,4 тыс. тонн (-2,1%);

химических и минеральных удобрений – 349,6 тыс. тонн (+3,1%);

черных металлов – 332,7 тыс. тонн (-9,1%);

химикатов и соды – 223,4 тыс. тонн (-8%);

цемента – 175,4 тыс. тонн (+1,3%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 155,4 тыс. тонн (-13,9%);

строительных грузов – 140,2 тыс. тонн (-9,3%);

кокса – 105,2 тыс. тыс. тонн (+7%).

Грузооборот в январе – феврале 2025 года составил более 25,5 млрд тарифных тонно-км (+5,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 31,25 млрд тонно-км (+2,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.