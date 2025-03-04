В январе – феврале текущего года погрузка на Горьковской железной дороге составила почти 4,2 млн тонн

В январе – феврале 2025 года погрузка на Горьковской железной дороге составила почти 4,2 млн тонн. Это на 1,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
За 2 месяца в том числе погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 1,65 тонн (+15% к 2024 году);
- лесных грузов – 434,4 тыс. тонн (-2,1%);
- химических и минеральных удобрений – 349,6 тыс. тонн (+3,1%);
- черных металлов – 332,7 тыс. тонн (-9,1%);
- химикатов и соды – 223,4 тыс. тонн (-8%);
- цемента – 175,4 тыс. тонн (+1,3%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 155,4 тыс. тонн (-13,9%);
- строительных грузов – 140,2 тыс. тонн (-9,3%);
- кокса – 105,2 тыс. тыс. тонн (+7%).
Грузооборот в январе – феврале 2025 года составил более 25,5 млрд тарифных тонно-км (+5,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 31,25 млрд тонно-км (+2,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.