Дополнительные пригородные поезда назначаются в Саратовской области в дни новогодних праздников

2021-12-23 14:46
В Саратовской области для удобства пассажиров 31 декабря 2021 года, а также 6 и 7 января 2022 года назначаются дополнительные пригородные поезда:

  • № 6061 сообщением Ртищево-1 – Балашов-1 отправлением в 11:10 и прибытием в 12:48;
  • № 6062 сообщением Балашов-1 – Ртищево-1 отправлением в 13:09 и прибытием в 14:53.

Напомним, что в пригородных поездах принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку, увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха и ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «ЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

