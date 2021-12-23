Дополнительные пригородные поезда назначаются в Саратовской области в дни новогодних праздников

В Саратовской области для удобства пассажиров 31 декабря 2021 года, а также 6 и 7 января 2022 года назначаются дополнительные пригородные поезда:
Напомним, что в пригородных поездах принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку, увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха и ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.
Холдинг «ЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.