2025-03-04 10:36
В феврале 2025 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,2 млн пассажиров
В феврале 2025 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,2 млн пассажиров, что на 2,2% меньше, чем за 29 дней февраля 2024 года, из них в пригородном сообщении – 1,6 млн (-2%), в дальнем следовании – 0,6 млн (-3,1%).

Пассажирооборот на СвЖД в феврале 2025 составил 569 млн пасс.-км, что на 2,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 2 месяца 2025 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 4,7 млн пассажиров, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 3,4 млн (+1,8%), в дальнем следовании – 1,3 млн (+0,3%).

Пассажирооборот с начала 2025 года составил 1,3 млрд пасс.-км, что на 0,3% больше января – февраля 2024 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

