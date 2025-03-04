Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Куйбышевской железной дороге отремонтируют более 70 пешеходных переходов

2025-03-04 10:19
В 2024 году на Куйбышевской железной дороге отремонтируют более 70 пешеходных переходов
В 2025 году работники КбшЖД обновят всеми видами ремонта 73 пешеходных перехода через железнодорожные пути.

В целях обеспечения безопасности граждан ремонт настилов планируется провести на 19 переходах в Самарской области, 13 – в Пензенской области, 20 – в Башкирии, 8 – в Ульяновской области и 13 – в Республике Татарстан.

Также планируется укладка нового композитного покрытия на 6 участках в Самарской области (платформы Стахановская, Мирная, Толевая, Безымянка). Лестницы и ограждения будут обновлены на 3 переходах в Татарстане.

Напоминаем, что железная дорога – зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов, не использовать наушники, мобильные телефоны и другие гаджеты во время нахождения на платформах, при посадке и высадке из вагонов, а также при переходе через пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

