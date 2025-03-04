В 2024 году ОАО «РЖД» направило более 17,6 млрд рублей на выполнение обязательств коллективного договора на Дальневосточной магистрали

В 2024 году на Дальневосточной магистрали для обеспечения социальной защищенности работников и неработающих пенсионеров на выполнение обязательств коллективного договора ОАО «РЖД» было направлено более 17,6 млрд рублей. Все запланированные обязательства перед работниками Дальневосточной железной дороги выполнены.

Об этом было заявлено в ходе совместного заседания под председательством начальника ДВЖД Евгения Вейде и председателя Дорпрофжел Александра Наговицина.

По итогам 2024 года погрузка на магистрали составила 76,1 млн тонн (+2,6% к 2023 году), перевозки пассажиров выросли на 3,3%, до 11,5 млн пассажиров.

Средняя заработная плата работников Дальневосточной магистрали в прошедшем году возросла на 15,2% за счет проводимой в компании в соответствии с коллективным договором индексации.

Для улучшения жилищных условий компанией предусмотрено льготное ипотечное кредитование, а также безвозмездные субсидии при рождении ребенка.

Большое внимание было уделено санаторно-курортному лечению и отдыху в оздоровительных учреждениях, услугами которых в 2024 году воспользовались более 3,5 тыс. работников магистрали. В рамках детской оздоровительной кампании в загородных лагерях магистрали отдохнули более 3,5 тыс. детей.

В 2024 году начал работу передвижной консультативно-диагностический центр «Святой Пантелеймон». В ходе поездок по ЕАО, Хабаровскому и Приморскому краям на 46 станциях специалисты медицинского поезда приняли свыше 5 тыс. железнодорожников и местных жителей.

В рамках программы помощи неработающим пенсионерам через благотворительный фонд «Почет» материальную поддержку получили более 23 тыс. человек, а более 26 тыс. человек являются получателями корпоративной пенсии, средний размер которой составил почти 14,2 тыс. рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.