На Горьковской железной дороге за 2 месяца 2025 года перевезено более 5,5 млн пассажиров

09:24

Более 5,5 млн пассажиров отправлено с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе – феврале 2025 года (+2,2% к 2024 году), из них в дальнем следовании – свыше 1,3 млн (на уровне прошлого, високосного, года), в пригородном сообщении – более 4,2 млн (+3,5%).

Пассажирооборот за 2 месяца составил порядка 1,5 млрд пасс.-км (-1%), в том числе в дальнем следовании – почти 1,3 млрд пасс.-км (-1,4%), в пригородном сообщении – 199 млн пасс.-км (+1,7%).

В феврале 2025 года на Горьковской железной дороге отправлено более 2,6 млн пассажиров (на уровне прошлого, високосного, года), в том числе 557 тыс. – в дальнем следовании (-5,6%), почти 2,1 млн – в пригородном сообщении (+0,9%).

Пассажирооборот в феврале составил 617 млн пасс.-км (-4,3%), в том числе в дальнем следовании – 525 млн пасс.-км (-4,5%), в пригородном сообщении – 92 млн пасс.-км (-3,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.