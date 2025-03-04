Погрузка на Куйбышевской железной дороге в феврале текущего года составила более 4,5 млн тонн

09:18

В феврале 2025 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила более 4,5 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого, високосного, года.

Грузооборот в феврале 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% и составил 10,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 4,5% и составил 13,1 млрд тонно-км.

Погрузка за январь – февраль 2025 года составила порядка 9,6 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой погружено:

нефти и нефтепродуктов – 5,7 млн тонн (+2,4% к январю – февралю 2024 года);

химических и минеральных удобрений – 931,2 тыс. тонн (+9,1%);

химикатов и соды – 638,9 тыс. тонн (-7,6%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 584,5 тыс. тонн (+7%);

зерна – 324,2 тыс. тонн (-35,8%);

строительных грузов – 284,4 тыс. тонн (-19,6%).

Грузооборот с начала 2025 года составил 22 млрд тарифных тонно-км (+4,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 27,6 млрд тонно-км (+5,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.