Погрузка на Куйбышевской железной дороге в феврале текущего года составила более 4,5 млн тонн

В феврале 2025 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила более 4,5 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого, високосного, года.
Грузооборот в феврале 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% и составил 10,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 4,5% и составил 13,1 млрд тонно-км.
Погрузка за январь – февраль 2025 года составила порядка 9,6 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железной дорогой погружено:
Грузооборот с начала 2025 года составил 22 млрд тарифных тонно-км (+4,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 27,6 млрд тонно-км (+5,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.