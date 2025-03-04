Станция Беговая Московской железной дороги после реконструкции объединит 2 диаметра

09:12

3 марта мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров посетили станцию Беговая Белорусского направления МЖД и ознакомились с ходом ее реконструкции. Беговая — одна из самых важных станций на МЦД-1: в сутки в 2025 году ей пользуются 10,4 тыс. пассажиров. К 2030 году поток вырастет до 15,5 тыс. пассажиров в сутки.

В рамках реконструкции на Беговой возводятся 2 береговые и 1 островная платформа, трехэтажный надземный конкорс с подземной интеграцией с действующим западным вестибюлем станции метро. Общая площадь строительства составляет 12,2 тыс. кв. м. Спуски на платформы будут оборудованы эскалаторами и лифтами. Также здесь появится кроссплатформенная пересадка между диаметрами МЦД-1 на МЦД-4.

Работы проводятся в условиях плотной городской застройки и активного автомобильного трафика по уникальной технологии без остановки движения. Для пассажиров первого диаметра сохранена остановка поездов и доступны привычные маршруты (работает временная инфраструктура). Для обеспечения пешеходных связей построен временный пешеходный мост.

Новый современный транспортный хаб объединит 3 станции рельсового каркаса: МЦД-1, МЦД-4 и Таганско-Краснопресненскую линию метро, а также наземный транспорт. Транспортная доступность улучшится более чем для 200 тыс. жителей районов Беговой и Хорошевский.

Параллельно ведется реконструкция находящейся рядом станции Москва-Сити (бывшая Тестовская) Белорусского направления, в ходе которой будет полностью обновлена пассажирская инфраструктура: построены 3 новые платформы и 2 подземных вестибюля.

Ранее между станциями Тестовская и Беговая через пути МЦД-1 был возведен однопутный железнодорожный путепровод для обеспечения прямой связи станции Москва-Товарная-Смоленская с Мелькомбинатом. Сооружение состоит из 3 металлических ферм и 2 железобетонных пролетов. Общая длина конструкции – 110 м. Для запуска движения по путепроводу железнодорожники уложили около 350 м бесстыкового пути, более 500 тыс. куб. м щебеночного балласта, а также 3 стрелочных перевода. Строительство нового инженерного сооружения велось в стесненных условиях местности и без остановки движения поездов. Новый путепровод обеспечил прямую связь станции Москва-Товарная-Смоленская с предприятием и исключил необходимость пересечения путей МЦД, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.