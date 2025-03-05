Железнодорожный вокзал Петрозаводска отмечает 70-летний юбилей

17:01

5 марта 1955 года в Петрозаводске состоялось торжественное открытие нового вокзала, который был построен на привокзальной площади Гагарина, на оси главной улицы города – проспекте Ленина.

Здание было возведено по проекту ленинградского архитектора Виктора Ципулина в стиле позднего неоклассицизма. В проекте были учтены особенности перепада рельефа: со стороны города комплекс имеет 3 этажа, а со стороны железнодорожных путей – 2. Вокзал украшает 17-метровый шпиль, а внутренняя отделка выполнена карельским гранитом и мрамором.

В 2020 году на железнодорожном вокзале была проведена реконструкция. В историческом здании вокзала отреставрировали и заменили шпиль. Первая платформа была поднята, пешеходный тоннель к платформе № 2 и павильон – отремонтированы. Также был построен новый крытый мост над путями для безопасного и удобного прохода пассажиров.

Сегодня вокзал оснащен современной инфраструктурой и предоставляет множество услуг для комфортного пребывания пассажиров: обновленные залы ожидания, автоматические камеры хранения, бизнес-зал. Посетители также могут прослушать увлекательную аудиоэкскурсию по вокзальному комплексу.

Кроме того, здание адаптировано под потребности маломобильных посетителей благодаря установленным лифтам, подъемникам и пандусам.

Ежедневно петрозаводский железнодорожный вокзал обслуживает более 2 тыс. пассажиров.

Вокзал является не только главными транспортными воротами Петрозаводска, но и одной из основных архитектурных достопримечательностей Республики Карелии и символом ее столицы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.