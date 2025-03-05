Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

5 марта из Санкт-Петербурга в Москву в первый рейс с пассажирами отправился еще один «Сапсан» с обновленным интерьером

2025-03-05 16:39
5 марта из Санкт-Петербурга в Москву в первый рейс с пассажирами отправился еще один «Сапсан» с обновленным интерьером
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

5 марта 2025 года из Санкт-Петербурга в Москву в первый рейс с пассажирами отправился еще один «Сапсан» с обновленным интерьером.

Работы выполнены с использованием компонентов, произведенных только отечественными предприятиями. Напомним, что первый состав был запущен в декабре прошлого года.

Усовершенствованный интерьер поезда учитывает многочисленные пожелания пассажиров:

  • в вагонах эконом-класса добавлены розетки и USB-разъемы, замена обивка кресел;
  • в семейном классе создана специальная игровая зона для досуга детей во время поездки;
  • в бизнес-классе заменены кресла на новые с обивкой из натуральной кожи, розетками для USB-зарядки, подстаканниками и держателями для мобильных устройств, а также оборудовано 2 купе-сьют;
  • в купе-переговорной первого класса установлены новый диван и стол со встроенной беспроводной зарядкой;
  • по всему составу появилось светодиодное освещение с регулировкой в зависимости от времени суток, обновлено ковровое покрытие, установлены кулеры с питьевой водой и удобные стойки в тамбурах.

Всего на сегодняшний день в парке РЖД – 20 поездов «Сапсан», 11 из них – с обновленным интерьером. Работы по модернизации «Сапсанов» продолжаются.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru