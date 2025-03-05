5 марта из Санкт-Петербурга в Москву в первый рейс с пассажирами отправился еще один «Сапсан» с обновленным интерьером

5 марта 2025 года из Санкт-Петербурга в Москву в первый рейс с пассажирами отправился еще один «Сапсан» с обновленным интерьером.

Работы выполнены с использованием компонентов, произведенных только отечественными предприятиями. Напомним, что первый состав был запущен в декабре прошлого года.

Усовершенствованный интерьер поезда учитывает многочисленные пожелания пассажиров:

в вагонах эконом-класса добавлены розетки и USB-разъемы, замена обивка кресел;

в семейном классе создана специальная игровая зона для досуга детей во время поездки;

в бизнес-классе заменены кресла на новые с обивкой из натуральной кожи, розетками для USB-зарядки, подстаканниками и держателями для мобильных устройств, а также оборудовано 2 купе-сьют;

в купе-переговорной первого класса установлены новый диван и стол со встроенной беспроводной зарядкой;

по всему составу появилось светодиодное освещение с регулировкой в зависимости от времени суток, обновлено ковровое покрытие, установлены кулеры с питьевой водой и удобные стойки в тамбурах.

Всего на сегодняшний день в парке РЖД – 20 поездов «Сапсан», 11 из них – с обновленным интерьером. Работы по модернизации «Сапсанов» продолжаются.