5 марта из Санкт-Петербурга в Москву в первый рейс с пассажирами отправился еще один «Сапсан» с обновленным интерьером

5 марта 2025 года из Санкт-Петербурга в Москву в первый рейс с пассажирами отправился еще один «Сапсан» с обновленным интерьером.
Работы выполнены с использованием компонентов, произведенных только отечественными предприятиями. Напомним, что первый состав был запущен в декабре прошлого года.
Усовершенствованный интерьер поезда учитывает многочисленные пожелания пассажиров:
- в вагонах эконом-класса добавлены розетки и USB-разъемы, замена обивка кресел;
- в семейном классе создана специальная игровая зона для досуга детей во время поездки;
- в бизнес-классе заменены кресла на новые с обивкой из натуральной кожи, розетками для USB-зарядки, подстаканниками и держателями для мобильных устройств, а также оборудовано 2 купе-сьют;
- в купе-переговорной первого класса установлены новый диван и стол со встроенной беспроводной зарядкой;
- по всему составу появилось светодиодное освещение с регулировкой в зависимости от времени суток, обновлено ковровое покрытие, установлены кулеры с питьевой водой и удобные стойки в тамбурах.
Всего на сегодняшний день в парке РЖД – 20 поездов «Сапсан», 11 из них – с обновленным интерьером. Работы по модернизации «Сапсанов» продолжаются.