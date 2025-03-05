Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Открыта регистрация на квест-экспресс «Молодежный» из Ярославля в Ростов Великий

2025-03-05 16:15
Открыта регистрация на квест-экспресс «Молодежный» из Ярославля в Ростов Великий
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Открыта регистрация в путешествие на квест-экспрессе «Молодежный» из Ярославля в Ростов Великий. Поезд отправится в рейс 5 апреля 2025 года.

Проект для развития внутреннего туризма в Ярославской области реализуют региональные Дворец молодежи и Союз студентов при участии Северной пригородной пассажирской компании.

В пути следования для участников пройдет занятие на тему создания туристического контента, а в Ростове Великом группа посетит культурные и исторические объекты.

Участниками поездки могут стать желающие в возрасте от 18 до 35 лет, количество мест ограничено. Участие бесплатное. Регистрация проводится до 17 марта.

В феврале в рамках проекта 60 молодых людей посетили второй по величине город Ярославской области – Рыбинск. В пути следования на поезде из Ярославля участники поездки слушали лекции по фотосъемке и дизайну, в городе закрепили теорию на практике, а на обратном пути участвовали в различных играх. Следующая поездка квест-экспресса запланирована в Данилов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru