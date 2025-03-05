Открыта регистрация на квест-экспресс «Молодежный» из Ярославля в Ростов Великий

Открыта регистрация на квест-экспресс «Молодежный» из Ярославля в Ростов Великий

16:15

Открыта регистрация в путешествие на квест-экспрессе «Молодежный» из Ярославля в Ростов Великий. Поезд отправится в рейс 5 апреля 2025 года.

Проект для развития внутреннего туризма в Ярославской области реализуют региональные Дворец молодежи и Союз студентов при участии Северной пригородной пассажирской компании.

В пути следования для участников пройдет занятие на тему создания туристического контента, а в Ростове Великом группа посетит культурные и исторические объекты.

Участниками поездки могут стать желающие в возрасте от 18 до 35 лет, количество мест ограничено. Участие бесплатное. Регистрация проводится до 17 марта.

В феврале в рамках проекта 60 молодых людей посетили второй по величине город Ярославской области – Рыбинск. В пути следования на поезде из Ярославля участники поездки слушали лекции по фотосъемке и дизайну, в городе закрепили теорию на практике, а на обратном пути участвовали в различных играх. Следующая поездка квест-экспресса запланирована в Данилов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.