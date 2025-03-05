В 2025 году на Калининградской железной дороге будет отремонтировано около 100 км пути

14:56

На Калининградской магистрали началась ремонтно-путевая кампания, в ходе которой запланированы работы на железнодорожных путях общей протяженностью около 100 км. Из них капитально отремонтируют 15,7 км пути.

В частности, капитальный ремонт будет проведен на участках Рябиновка – Храброво (8,5 км), Советск – Неман (5,1 км), станции Калининград-Пассажирский (1 км), а также на станции Советск, где железнодорожники заменят рельсошпальную решетку на пути, используемом для принятия и отправления пригородных поездов.

На станциях Калининград-Пассажирский, Дзержинская-Новая, Балтийск, Владимиров и Кутузово будет выполнен капремонт 20 комплектов стрелочных переводов.

Текущий ремонт запланирован на 85 км пути и 140 стрелочных переводах.

В 2024 году на магистрали было отремонтировано 113,5 км пути, в том числе 21,5 км капитально. Регулярное обновление железнодорожной инфраструктуры обеспечивает высокий уровень безопасности, позволяет увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов.