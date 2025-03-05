Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году на Калининградской железной дороге будет отремонтировано около 100 км пути

2025-03-05 14:56
В 2025 году на Калининградской железной дороге будет отремонтировано около 100 км пути
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Калининградской магистрали началась ремонтно-путевая кампания, в ходе которой запланированы работы на железнодорожных путях общей протяженностью около 100 км. Из них капитально отремонтируют 15,7 км пути.

В частности, капитальный ремонт будет проведен на участках Рябиновка – Храброво (8,5 км), Советск – Неман (5,1 км), станции Калининград-Пассажирский (1 км), а также на станции Советск, где железнодорожники заменят рельсошпальную решетку на пути, используемом для принятия и отправления пригородных поездов.

На станциях Калининград-Пассажирский, Дзержинская-Новая, Балтийск, Владимиров и Кутузово будет выполнен капремонт 20 комплектов стрелочных переводов.

Текущий ремонт запланирован на 85 км пути и 140 стрелочных переводах.

В 2024 году на магистрали было отремонтировано 113,5 км пути, в том числе 21,5 км капитально. Регулярное обновление железнодорожной инфраструктуры обеспечивает высокий уровень безопасности, позволяет увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru