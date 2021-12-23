Станция Матвеевская перспективного МЦД-4 открылась после реконструкции

16:53

В Москве завершилась комплексная реконструкция станции Матвеевская перспективного МЦД-4. Станция расположена на Киевском направлении Центрального транспортного узла. С обновленной пассажирской инфраструктурой ознакомились мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров. Они также подписали график ввода новой инфраструктуры на 2022 год.

«В этом году удалось реализовать огромный объем строительных работ в Москве – почти на 100 млрд рублей. На следующий год планы еще более амбициозные: откроем 10 новых станций, а объем вложений во все проекты составит порядка 170 млрд рублей», – сказал Олег Белозёров.

«2021 год был одним из самых плодотворных в сотрудничестве с железными дорогами. Огромное количество работ выполнено за этот период: построены новые дополнительные железнодорожные пути, эстакады в рамках строительства и реконструкции для открытия МЦД-3 и МЦД-4», – сказал Сергей Собянин.

Реконструкция станции Матвеевская началась в 2019 году. За это время для пассажиров были возведены 2 новые платформы и соединяющий их мост-конкорс, который теперь вместо прежнего подземного тоннеля обеспечивает выход к пригородным поездам.

В конкорсе площадью 1500 кв. м разместились кассы, турникеты, санитарные комнаты и электронное табло с расписанием поездов. Для удобства пассажиров выходы на платформы оборудованы 4 эскалаторами и 2 лифтами.

Платформы оснащены навесами на всю длину, удобной навигацией. Здесь оборудовано светодиодное освещение, установлены лавочки и урны. Новая пассажирская инфраструктура полностью соответствует современным требованиям комфорта.

Старый пешеходный тоннель, в котором проведен косметический ремонт, будет выполнять транзитную функцию и связывать части города, разделенные железной дорогой, – улицу Матвеевская и обе стороны проспекта Генерала Дорохова.

Всего с момента запуска МЦД ОАО «ЖД» были реконструированы и построены уже 24 станции (на МЦД-1: Баковка, Долгопрудная, Новодачная, Сетунь, Славянский бульвар; на МЦД-2: Щукинская, Подольск, Нахабино, Курьяново, Опалиха, Остафьево, Пенягино, Волоколамская; на МЦД-3: Ховрино, Лихоборы; на МЦД-4: Матвеевская, Аминьевская, Кокошкино, Апрелевка, Внуково, Крёкшино, Мичуринец, Победа, Санино).

Все новые станции строятся с учетом доступности для маломобильных пассажиров, при укладке путей в городе используются технологии снижения шума.

В следующем году ОАО «ЖД» развернет рекордный объем строительных работ в Центральном транспортном узле – более 100 различных объектов. Будет привлечено свыше 12 тыс. строителей и до 1 тыс. единиц техники.

Планируется открыть 10 остановочных пунктов (новых или после реконструкции), а также новый терминал Аэроэкспресс в Шереметьево. Масштабные работы будут вестись на главных железнодорожных линиях в центре Москвы для скорейшего запуска МЦД на полную мощность.