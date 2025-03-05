Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала учебного года Горьковская железная дорога перевезла 6 тыс. школьников на тематическом поезде в Волгоград

2025-03-05 13:46
Горьковская железная дорога перевезла 6 тыс. школьников в рамках второго этапа межрегионального образовательного проекта «Уроки с путешествием», который реализуется совместно с правительством Нижегородской области. В 2025 году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Наш тематический поезд сообщением Нижний Новгород – Волгоград совершил уже 10 рейсов с начала учебного года. В марте – апреле запланировано еще 13 поездок. До начала летних каникул состав перевезет более 12 тыс. школьников», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В рамках проекта для ребят проводятся познавательные и обучающие занятия. По прибытии в Волгоград их ждет экскурсионная программа с посещением мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, музея-панорамы «Сталинградская битва» и Аллеи героев.

Школьники путешествуют на комфортабельном поезде, сформированном Горьковским филиалом АО «ФПК» из 17 вагонов, оборудованных кондиционерами и розетками для подзарядки гаджетов. Также в его состав включены вагоны с душевыми кабинами и специализированное купе для маломобильных пассажиров. Обслуживают состав поездные бригады, прошедшие специальный отбор.

Напомним: проект реализуется с ноября 2023 года при поддержке губернатора Нижегородской области и начальника Горьковской железной дороги. Участниками первого этапа культурно-образовательного путешествия в Волгоград стали почти 12 тыс. учащихся 10 классов школ Нижнего Новгорода и области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

