С начала года погрузка на Свердловской железной дороге составила 19,8 млн тонн

2025-03-05 10:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Погрузка на Свердловской железной дороге в январе – феврале 2025 года составила 19,8 млн тонн, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого, високосного, года. В частности, по железной дороге отправлено:

  • нефти и нефтепродуктов – 5,8 млн тонн (-2% к январю – февралю 2025 года);
  • химических и минеральных удобрений – 3,2 млн тонн (+7,9%);
  • строительных грузов – 2,9 млн тонн (-31,3%);
  • руды железной и марганцевой – 1,7 млн тонн (+5,7%);
  • черных металлов – 1,3 млн тонн (-9,7%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 903,2 тыс. тонн (-42,9%);
  • руды цветной и серного сырья – 669,2 тыс. тонн (-7,3%);
  • химикатов и соды – 510,2 тыс. тонн (+3,6%);
  • кокса – 384,1 тыс. тонн (-11,1%);
  • цемента – 331 тыс. тонн (-7,2%);
  • лесных грузов – 298,2 тыс. тонн (+11,8%);
  • лома черных металлов – 155,2 тыс. тонн (-32%).

Грузооборот на СвЖД за 2 месяца 2025 года вырос на 3,2% и составил 33,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,7%, до 41,7 млрд тонно-км.

Погрузка на Свердловской железной дороге в феврале 2025 года составила 9,6 млн тонн, что на 12,3% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого года, грузооборот составил 16 млрд тарифных тонно-км (-1,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 19,9 млрд тонно-км (-1,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

