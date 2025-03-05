С начала года погрузка на Свердловской железной дороге составила 19,8 млн тонн

10:55

Погрузка на Свердловской железной дороге в январе – феврале 2025 года составила 19,8 млн тонн, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого, високосного, года. В частности, по железной дороге отправлено:

нефти и нефтепродуктов – 5,8 млн тонн (-2% к январю – февралю 2025 года);

химических и минеральных удобрений – 3,2 млн тонн (+7,9%);

строительных грузов – 2,9 млн тонн (-31,3%);

руды железной и марганцевой – 1,7 млн тонн (+5,7%);

черных металлов – 1,3 млн тонн (-9,7%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 903,2 тыс. тонн (-42,9%);

руды цветной и серного сырья – 669,2 тыс. тонн (-7,3%);

химикатов и соды – 510,2 тыс. тонн (+3,6%);

кокса – 384,1 тыс. тонн (-11,1%);

цемента – 331 тыс. тонн (-7,2%);

лесных грузов – 298,2 тыс. тонн (+11,8%);

лома черных металлов – 155,2 тыс. тонн (-32%).

Грузооборот на СвЖД за 2 месяца 2025 года вырос на 3,2% и составил 33,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,7%, до 41,7 млрд тонно-км.

Погрузка на Свердловской железной дороге в феврале 2025 года составила 9,6 млн тонн, что на 12,3% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого года, грузооборот составил 16 млрд тарифных тонно-км (-1,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 19,9 млрд тонно-км (-1,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.