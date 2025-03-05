С начала года погрузка на Свердловской железной дороге составила 19,8 млн тонн

Погрузка на Свердловской железной дороге в январе – феврале 2025 года составила 19,8 млн тонн, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого, високосного, года. В частности, по железной дороге отправлено:
Грузооборот на СвЖД за 2 месяца 2025 года вырос на 3,2% и составил 33,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,7%, до 41,7 млрд тонно-км.
Погрузка на Свердловской железной дороге в феврале 2025 года составила 9,6 млн тонн, что на 12,3% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого года, грузооборот составил 16 млрд тарифных тонно-км (-1,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 19,9 млрд тонно-км (-1,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.