На Южно-Уральской магистрали идет подготовка к пропуску весеннего паводка

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов на Южно-Уральской железной дороге реализуется комплекс мер по своевременной подготовке объектов инфраструктуры к ледоходу и безопасному пропуску весенних вод.

На мостах магистрали разместятся 33 водомерных поста, контролирующих уровень и скорость течения рек. Более 3 тыс. км водоотводных сооружений будут очищены от снега и льда, порядка 3,5 тыс. малых мостов и труб проверят на готовность к пропуску талых вод.

Отдельное внимание будет уделено плотинам, расположенным в непосредственной близости от железной дороги. До начала паводка совместно с представителями муниципалитетов и организациями-владельцами будет осмотрено 45 таких сооружений.

Для устранения возможных последствий паводков на ЮУЖД к началу апреля сформируют 16 противоразмывных поездов:

в Челябинской области – 6;

в Курганской области – 2;

в Оренбургской области – 7;

в Северо-Казахстанской области Республики Казахстан – 1.

Поезда оснастят инвентарными материалами, используемыми при восстановительных работах.

Кроме того, на магистрали железнодорожники готовят 4 состава из вагонов-самосвалов с запасом бутового камня в 1200 куб. м для оперативной ликвидации возможных деформаций земляного полотна и искусственных сооружений.

Началась заготовка запасов инертных материалов, которые используются для предупреждения и ликвидации последствий размывов и повреждений пути и сооружений в период пропуска паводка. В настоящий момент на ЮУЖД уже заготовлено 2,9 тыс. куб. м щебня, 0,2 тыс. куб. м бутового камня и 45 куб. м лесоматериалов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.