В январе – феврале 2025 года на Московской железной дороге перевезено 117,4 млн пассажиров

По оперативным данным, в январе – феврале 2025 года на МЖД было перевезено 117,4 млн пассажиров, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого, високосного, года, из них в пригородном сообщении – 113,4 млн (+0,7%) в дальнем следовании – более 4 млн человек (-3,2%).

Пассажирооборот с начала года увеличился на 0,1% к уровню прошлого года и составил 4,9 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 2,7 млрд пасс.-км (+0,8%), в дальнем следовании – 2,2 млрд пасс.-км (-0,7%).

В феврале 2025 года на инфраструктуре Московской железной дороги перевезено 59,5 млн пассажиров, что на 1,9% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого года, из них в пригородном сообщении – 57,7 млн (-1,8%), в дальнем следовании – 1,8 млн человек (-6,4%).

Пассажирооборот в феврале текущего года составил 2,3 млрд пасс.-км, что на 2,5% меньше, чем за февраль 2024 года, в том числе в пригородном сообщении – 1,4 млрд пасс.-км (-1,8%), в дальнем следовании – 930 млн пасс.-км (+3,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.