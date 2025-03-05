В январе – феврале 2025 года с вокзалов и станций Красноярской магистрали отправлено около 1 млн пассажиров

09:39

По оперативным данным, за 2 месяца 2025 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 986,3 тыс. пассажиров (+0,6% к январю – февралю прошлого года). В том числе пригородными поездами воспользовались 723,1 тыс. человек. Это на 1,1% выше уровня аналогичного периода 2024 года. Поездами дальнего следования отправлено 263,2 тыс. человек (-0,6%).

Пассажирооборот за 2 месяца составил 296 млн пасс.-км.

В феврале текущего года на КрасЖД отправлено 474 тыс. пассажиров, из них в пригородном сообщении – 357 тыс., в дальнем следовании – 117 тыс.

Пассажирооборот в феврале 2025 года достиг 134 млн пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.