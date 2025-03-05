Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка зерна на Забайкальской магистрали в январе – феврале текущего года выросла на треть

2025-03-05 09:35
В январе – феврале 2025 года на Забайкальской железной дороги погружено 173,8 тыс. тонн зерна, что на 33,2% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

Также показали рост перевозки руды цветной и серного сырья. За первые 2 месяца 2025 года со станций магистрали было отправлено 69,7 тыс. тонн таких грузов, что на 3,9% больше, чем год назад.

В целом, в январе – феврале на ЗабЖД погружено 3,8 млн тонн различных грузов, что ниже показателя января – февраля предыдущего года на 7,1%.

Грузооборот за это же время составил 53,4 млрд тарифных тонно-км (+0,3%). С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период грузооборот снизился на 0,5% и составил 64,8 млрд тонно-км.

Основную номенклатуру грузов, помимо зерна, руды цветной и серного сырья, составили:

  • каменный уголь – 2, 5 млн. тонн (+0,2%);
  • руда железная и марганцевая – 522,9 тыс. тонн (-21,7%);
  • строительные грузы – 122,1 тыс. тонн (-31,9%);
  • лом черных металлов – 25,1 тыс. тонн (+7,2%);
  • лесные грузы – 12,7 тыс. тонн (-37,9%);
  • нефть и нефтепродукты – 8,1 тыс. тонн (-77,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.
