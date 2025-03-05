Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала 2025 года со станций Забайкальской железной дороги отправлено свыше 420 тыс. пассажиров

2025-03-05 09:26
В январе – феврале 2025 года со станций Забайкальской железной дороги отправлено 421,7 тыс. пассажиров, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 130,3 тыс. (-1,4%), в дальнем следовании – 291,4 тыс. (+1,7%).

Пассажирооборот с начала 2025 года составил 266,2 млн пасс.-км, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, в том числе в пригородном сообщении – 6,8 млн пасс.-км (+0,1%), в дальнем следовании – 259,4 млн пасс.-км (+0,5%).

В феврале 2025 года со станций Забайкальской железной дороги отправлено 193,9 тыс. пассажиров, что на 2% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого, високосного, года, из них в пригородном сообщении – 64,1 тыс. (-3,6%), в дальнем следовании – 129,8 тыс. (-1,2%).

Пассажирооборот в феврале 2025 года составил 117,8 млн пасс.-км, что на 3,5% ниже показателя за аналогичный период 2024 года, в том числе в пригородном сообщении – 3,3 млн пасс.-км (-2,9%), в дальнем следовании – 114,5 млн пасс.-км (-3,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

